È morto Andy Rourke, bassista degli Smiths. Aveva 59 anni. L’annuncio è stato dato sui social dall’ex compagno di band Johnny Marr, in cui si spiega che il musicista è scomparso dopo aver lungamente lottato contro un cancro al pancreas.

L’annuncio

“È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Andy Rourke dopo una lunga malattia con cancro al pancreas. Andy sara’ ricordato come un’anima gentile e bella da coloro che lo conoscevano e come un musicista estremamente dotato dagli appassionati di musica. Chiediamo privacy in questo triste momento”, ha scritto Johnny Marr, che di recente era tornato a lavorare con Rourke.

La carriera

Andy Rourke, che era un amico d’infanzia di Marr, entrò negli Smiths dopo le prime battute per sostituire Dale Hibbert e debuttò in concerto il 25 gennaio 1983 al Manhattan di Manchester. Con la band ha registrato tutti e quattro gli album (“The Smiths”, “Meat Is Murder”, “The Queen Is Dead2, “Strangeways, Here We Come”) e ci è rimasto fino allo scioglimento avvenuto nel 1987, tranne per un breve periodo di due settimane all’inizio del 1986, quando ne fu allontanato per via dei suoi problemi di dipendenza dall’eroina. In seguito ha anche suonato con il supergruppo Freebass insieme a Peter Hook dei New Order e Mani degli Stone Roses, e ha registrato con Sinead O’Connor, Pretenders, Ian Brown, Dolores O’Riordan e con lo stesso Morrissey (nel disco Bona Drag del 1990).