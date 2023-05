Belen Rodriguez e la crisi con De Martino, la foto crea un gossip esplosivo

Nel mondo dello spettacolo sono tante le coppie invidiabili, ma una che sembra imbattibile è quella composta da Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Belli, brillanti e innamorati, hanno una famiglia da sogno. Anche grazie a Santiago, il loro bambino. Una famiglia che sta per allargarsi, perché Adelaide, sorella di lui, ha annunciato sui social di essere incinta. Lontana dal mondo dello spettacolo, è però molto attiva sui social ed è molto amica di showgirl come Paola Di Benedetto e Aurora Ramazzotti.

Come tutti, però, anche Stefano e Belen vivono una quotidianità che è fatta di alti e bassi e, a volte, viene espressa da singoli stati d’animo, foto o frasi pubblicate in quel mondo a doppia lettura che è rappresentato dai social network. E, sempre a volte, capita, in alcuni frangenti della nostra vita, di essere attratti da una canzone o da un libro, perché parlano di un momento che stiamo vivendo. Potrebbe essere così anche per Belen Rodriguez, che nelle scorse ore ha postato tra le stories la foto di quel che sta leggendo in questi giorni: Gli amori difficili di Italo Calvino.

Scelta casuale o messaggio tra le righe? L’esperta di gossip, Deianira Marzano, se lo chiede condividendo la foto della showgirl argentina. Già, perché Gli amori difficili di Italo Calvino è una raccolta di quindici novelle scritte fra il 1949 e il 1967. Il tema dominante è l’amore e la difficoltà di comunicazione. Anche alla luce di questo, aumentano i sospetti tra i fan di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dal momento che la coppia sembra essersi chiusa in uno strano silenzio social.