Angelina Mango parla del suo primo EP

Sono passati solo pochi giorni dalla finale di Amici 2023 e Angelina Mango è già catapultata in un’altra vita: durante l’intervista risulta chiaro quanto il talent abbia cambiato il modo di percepire se stessa e di approcciare la musica.

Rende chiaro come la positività sia una nuova finestra della sua vita e come il programma le abbia insegnato a collaborare: “Questo disco (il suo primo Ep “Voglia di vivere”) è bello perché è il primo in cui ci sono tante collaborazioni. Devo ammettere che all’inizio non ero propensa, poi ho capito che spesso c’è bisogno dello stimolo anche solo di un’altra testa per migliorare il processo”.

Svela anche come Milano, la città in cui si è trasferita negli ultimi anni, le abbia dato la possibilità di conoscere nuove frontiere, come l’urban e la trap: “Trasferirmi a Milano mi è servito molto, sono entrata nel mondo urban e trap. Per esempio, Walkman è nata dopo aver ascoltato QVC9 di Gemitaiz, il singolo intro del progetto omonimo, che partiva con piano e voce. “Walkman poi ha avuto un altro tragitto”. Qui l’intervista ad Angelina Mango, in attesa del suo Ep Voglia di Vivere, in uscita il prossimo 19 maggio.

Raccontaci quest’album.

“Voglia di vivere” è stata la prima canzone uscita durante il percorso ad Amici, è nata in una giornata ed è stato il primo pezzo felice, prima scrivevo solo pezzi tristi. Nella mia testa è partito tutto da lì. Ho agito molto per istinto e amicizia per quanto riguarda le collaborazioni, penso a “Eccetera” nata con Anastasio e Antonio, il mio ragazzo. Ogni canzone di questo disco ha un messaggio chiaro, che arriva alle persone della mia età.