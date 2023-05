Angelina Jolie diventa stilista: lancia un brand di moda in cui “tutti possono creare”

Dal cinema alla moda: l’attrice Angelina Jolie ha appena annunciato il lancio di un fashion brand etico e sostenibile, Atelier Jolie. L’annuncio è arrivato con un post di Instagram e il progetto promette di essere rivoluzionario: “Oggi inizio qualcosa di nuovo, un collettivo dove tutti possono creare…”

Da icona di stile a imprenditrice il passo è breve: Angelina Jolie ha lanciato il nuovo progetto sui social, spiegando i dettagli in un lungo post. “Questo progetto nasce dal mio apprezzamento e dal profondo rispetto per i molti artigiani e creativi con cui ho lavorato nel corso degli anni, dal desiderio di utilizzare il materiale vintage di alta qualità, in giacenza e già disponibile, e anche di essere parte di un movimento per coltivare una maggiore espressione di sé”. L’Atelier Jolie è un luogo “aperto a tutti”, come scrive nel post: “L’Atelier Jolie è un luogo in cui i creativi possono collaborare con una famiglia di sarti, modellisti e artigiani esperti di tutto il mondo”.

La moda sostenibile di Angelina Jolie

Da attivista ed ex ambasciatrice delle Nazioni Unite, Angelina Jolie sa che la moda ha spesso un costo che grava sulle persone che lavorano nella filiera e sull’ambiente. Per questo il suo brand si propone di usare di utilizzare i deadstock, cioé le giacenze di capi e tessuti inutilizzati, ed evitare gli sprechi. Lo scopo dell’attività? Uno sforzo per rendere la moda più democratica, celebrando il talento degli artigiani e dei designer emergenti che altrimenti difficilmente troverebbero spazio.