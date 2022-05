Sara Jessica Parker rivela: “Non ho più parlato con Chris Noth dopo le accuse di violenza”

L’attrice non ha più rapporti con la co-star di “Sex and the City”

A dicembre 2021 poco dopo la première di “And Just Like That…”, revival di “Sex and the City”, Chris Noth è stato accusato di abusi da parte di due donne, a cui poco dopo se ne sarebbero aggiunte altre tre. Durante un’intervista con l’Hollywood Reporter, Sarah Jessica Parker, protagonista ma anche produttrice dello show, è tornata sull’argomento: “Non so nemmeno se sono pronta a parlarne, ma non credo… Devo ancora lavorare su questa cosa”, ha detto.

Quando è stato chiesto all’interprete di Carrie Bradshaw se avesse parlato con l’attore da allora, lei ha semplicemente risposto di no.



Dopo le accuse all’interprete di Mr Big, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis avevano rilasciato un comunicato congiunto sui social a supporto delle donne vittime di abusi, spiegando: “Siamo profondamente tristi nell’apprendere le accuse contro Chris Noth. Sosteniamo le donne che hanno raccontato le loro storie e condividiamo queste dolorose esperienze. Sappiamo che è un passo molto difficile da compiere e riteniamo siano state encomiabili”.

Con un comunicato affidato a Insider, Chris Noth aveva negato le accuse bollandole come “categoricamente false” e ribadendo come i rapporti sessuali fossero stati consenzienti. Intanto dopo il taglio della scena finale di “And Just Like That…”con Noth, l’attore è stato scaricato dalla serie “Equalizer” e dallo spot per un’azienda di cyclette.