Rihanna è diventata mamma: è nato il primo figlio con A$AP Rocky

Fiocco azzurro in casa Rihanna/A$AP. Alcuni media americani, infatti, hanno confermato che i due sono diventati genitori di un maschietto lo scorso venerdì 13 maggio

Ci sono momenti nella vita di una persona che vanno oltre le soddisfazioni di una carriera di successo. Parlando di Rihanna, per esempio, è difficile immaginare un qualcosa che possa superare le gioie che ha ottenuto e continuerà a ottenere l’artista sia sul palco come cantante che sul set come attrice. In realtà, però, c’è qualcosa che senza ombra di dubbio è al di sopra di tutto ed è la maternità. Non c’è evento al mondo più bello del diventare genitore e nell’elenco delle mamme si è “iscritta” anche Rihanna.

FIOCCO AZZURRO IN CASA RIHANNA/A$AP ROCKY

La notizia della gravidanza della popstar è emersa solo quando l’artista originaria delle isole Barbados si è lasciata fotografare con il pancione. Nonostante la coppia non abbia ancora comunicato nulla di ufficiale, i media americani TMZ e Page Six hanno confermato la nascita di un maschietto, avvenuta lo scorso venerdì 13 maggio. Ai fan, dunque, non resta che attendere un comunicato o un messaggio da parte dei neo genitori per fare loro gli auguri.

IL LIETO EVENTO DOPO UN PERIODO DIFFICILE

La notizia della nascita del piccolo spazza via in un solo colpo il complicato periodo che hanno vissuto Rihanna e A$AP Rocky, soprattutto per alcune vicende che hanno, più o meno direttamente, interessato quest’ultimo. A ridosso del parto, più precisamente lo scorso aprile, sono iniziate a circolare voci in merito a un possibile tradimento di A$AP Rocky nientemeno che con Amina Suaddi, tra le designer più note, notizia prontamente smentita dalla diretta interessata. Sempre ad aprile, A$AP Rocky è tornato a far parlare di sé per essere stato arrestato all’arrivo a Los Angeles. Tornato negli Stati Uniti d’America dopo un viaggio nelle isole Barbados, l’artista è stato fermato dalla polizia perché avrebbe sparato contro un passante. Una notizia che ha indubbiamente creato scalpore, soprattutto perché A$AP Rocky non è nuovo a queste vicende, essendo già stato arrestato nel 2012 per un’aggressione. La questione, però, si è risolta ben presto attraverso il pagamento della cauzione, che ha permesso così al compagno di Rihanna di assistere all’evento più bello al mondo, cioè la nascita del primo figlio.