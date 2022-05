Rai Radio 1: A Vittoria il Teatro per rinascere

Il Palco come ritorno alla normalità

Due donne che attraverso il teatro hanno vissuto e hanno fatto vivere una rinascita. Nancy Brilli, tornata sul palcoscenico con lo spettacolo “Manola”, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia e Donatella Massimilla, regista e drammaturga che lavora con le detenute del carcere di San Vittore. Sono le ospiti di Maria Teresa Lamberti nella puntata di Vittoria in onda domenica 22 maggio ore 9.05 su Rai Radio1. Per entrambe il teatro significa ritorno alla normalità, per Nancy Brilli come artista, e per Donatella Massimilla come “guida” per tante donne che, dopo la detenzione, hanno bisogno di una seconda possibilità.