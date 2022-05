Antonella Elia: “Orgasmi? “E’ che semplicemente non ce li ho. Sono rarissimi…”

La showgirl e il compagno Pietro Delle Piane intervistati sul sesso fanno rivelazioni piccanti

Sotto le lenzuola? Sesso almeno 4 o 5 volte a settimana… ma in quanto ad orgasmi: “E’ che semplicemente non ce li ho. Sono rarissimi Pietro, non tocchiamo questo tasto. Una volta ogni tre mesi”, così Antonella Elia ha confessato a “Le Iene” durante un’intervista insieme al compagno Pietro Delle Piane, l’attore e doppiatore con cui sta insieme da tre anni. E ha poi aggiunto: “Non tocchiamo questo tasto!”.

Ritrovata l’intesa dopo un periodo di crisi seguito alla loro partecipazione a “Temptation Island”, la coppia è stata sottoposta a un “test d’amore” da Stefano Corti sulla scia delle discusse affermazioni di Jennifer Lopez e Ben Affleck sul loro insolito accordo prematrimoniale che prevedrebbe “sesso almeno 4 volte alla settimana”.



Al “gioco” hanno partecipato anche Marcell Jacobs e la futura moglie Nicole, Raffaella Fico e il suo Piero e Nuzzo e Di Biase, che hanno dovuto rispondere a piccanti quesiti sulla loro vita sotto le lenzuola.

Tra le altre rivelazioni hot di Antonella e Pietro, il posto più strano dove hanno fatto l’amore, che è stato uno scoglio, la durata di un loro rapporto “tipo”, “circa un’ora”, la posizione più strana? Per la Elia sdraiata e comoda… per Delle Piane nella vasca.

E mentre studiano se firmare o meno un contratto prematrimoniale, i due piccioncini si godono una vacanza in love in Egitto, come mostrano le storie su Instagram della showgirl.