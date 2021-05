Tim Burton ha scelto, Jenna Ortega sarà Mercoledì

Il nuovo volto di Mercoledì è Jenna Ortega. La giovane attrice è stata infatti scelta da Tim Burton per interpretare il ruolo nella nuova serie sugli Addams di Netflix.

In realtà più che una serie sulla famiglia, si tratta di uno spinoff incentrato sul personaggio Wednesday (Mercoledì appunto), figlia di Gomez e Morticia.

Il progetto, un live action in otto episodi, si intitola semplicemente ‘Wednesday’ è anche il debutto in una serie tv per Tim Burton.

La serie racconta degli anni di Mercoledì come studentessa alla Nevermore Academy durante i quali cerca di padroneggiare i suoi poteri psichici, sventare una scia omicida che terrorizza la cittadina dove si trova l’accademia e infine di risolvere un mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni fa.

Jenna Ortega, 18 anni, americana di origini messicane, è una delle attrici emergenti dell’audiovisivo americano: da Harley in Mezzo e Elena of Avalor di Disney alla serie Netflix You e al film horror The Babysitter.

ANSA