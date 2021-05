Carlo cancella Harry dalle foto di famiglia: il dettaglio in un video che fa il giro del mondo

Sempre più tesi appaiono i rapporti tra l’erede al trono e il suo secondogenito che di recente ha paragonato la sua vita a Corte “un mix tra il Truman Show e il vivere uno zoo”

Quando si tratta dei membri della famiglia reale inglese, i gesti possono essere molto più incisivi delle parole che, per quanto pesanti, trovano degne repliche in azioni sempre pensate per sortire effetti. È il caso del principe Carlo che dall’ufficio del palazzo da cui ha promosso il Giubileo di platino della madre regina Elisabetta ha registrato un video in cui, alle sue spalle, compare uno sfondo molto eloquente circa i rapporti attuali con il figlio Harry.

Il principe Carlo e le foto di Harry che spariscono dal palazzo

È stato il Daily Mail a notare il dettaglio che assume una valenza particolare alla luce delle ultime dichiarazioni di Harry. “La mia vita a Corte è stata un mix tra il Truman Show e il vivere uno zoo”, ha affermato il secondogenito nel podcast settimanale Armchair Expert, tornando così sulla costante infelicità sentita da bambino e, dunque, sul clima famigliare che lo avrebbe indotto a lasciare i luoghi della sua giovinezza per trasferirsi negli Stati Uniti. Le ultime dichiarazioni del duca di Sussex non sono state commentate dai membri dei Windsor, ma adesso arriva l’apparizione pubblica dell’erede al trono a valere molto più di qualsiasi contrasto verbale.

Il sito britannico ha messo a confronto i video postati da Carlo durante la pandemia con quello diffuso nelle scorse ore, e se nei primi, alle sue spalle, comparivano diverse foto di famiglia che ritraevano anche i duchi di Cambridge e quelli del Sussex, nell’ultimo ce n’è solo una che lo ritrae con la madre, William e il piccolo George. Solo la linea diretta di successione al trono, insomma.

Un caso? Non pare proprio, anche perché Carlo pare solito comunicare con poche parole e molti fatti, cosa già accaduta in occasione del compleanno di Archie: il principe, infatti, ha festeggiato il nipotino ‘snobbando’ la nuora Meghan, non pervenuta nello scatto scelto per gli auguri social. Poco dopo le nuove pesanti dichiarazioni del figlio a cui, adesso, segue l’ultimo round. L’ennesimo.

today.it