Batgirl: il film trova finalmente un regista, anzi due!

Buone notizie per chi aspettava da tempo un film su Batgirl, che ha appena trovato un regista, anzi due, Adil El Arbi e Bilall Fallah. L’uscita è prevista su HBO Max.

Da tempo è in preparazione un film dedicato all’eroina DC Batgirl, ma solo adesso sono stati annunciati i registi che lo porteranno sullo schermo: sono Adil El Arbi e Bilal Fallah, nati in Marocco e di formazione cinematografica belga, che hanno già diretto con successo in America Bad Boys for Life.

La sceneggiatura del film sul personaggio di Barbra Gordon, orfana dei genitori e nipote del commissario di Gotham City James Gordon, è di Christina Hodson, autrice di Bumblebee e di Birds of Prey e The Flash alla Warner. L’uscita di Batgirl al momento è prevista su HBO Max. Il personaggio di Batgirl è stato interpretato in tv da Yvonne Craig e al cinema da Alicia Silverstone nel vituperato Batman & Robin. Dal momento che il film è in fase di sviluppo da anni, a scriverlo e dirigerlo era un tempo coinvolto Joss Whedon, che ha lasciato il progetto nel 2018.

Adil El Arbi e Bilal Fallah sono stati anche showrunner della serie Ms. Marvel, di cui hanno diretto anche il primo e l’ultimo episodio, e al momento sono impegnati con un film che non ha niente a che fare col mondo dei supereroi: si tratta di Rebel, un dramma famigliare a suon di rap e ballo, incentrato su un tredicenne la cui vita si trova a una svolta cruciale in seguito alla morte del padre.

comingsoon.it