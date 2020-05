Simona Ventura, saltano le nozze con Giovanni Terzi: parla la conduttrice

Simona Ventura rimanda il matrimonio con Giovanni Terzi. La conduttrice, che al fianco del giornalista ha ritrovato serenità e tranquillità, ha fatto sapere che le nozze, previste per novembre sono saltate. Il motivo è piuttosto ovvio: ai tempi del Covid-19 è difficile programmare, quindi meglio procrastinare eventi e festeggiamenti.



Il cambio di programma non getta alcuna ombra sulla relazione: la coppia è sempre affiatata e complice. Addirittura condividerà un progetto professionale. Super Simo ha parlato di questo e molto altro a Novella 2000.

Qualche mese fa Simona, sempre svelandosi al magazine diretto da Roberto Alessi, raccontava di aver in programma di sposare Terzi a novembre. Il progetto, per ora, è stato accantonato ma non eliminato. “Da dicembre in poi, ma le nozze si faranno, speriamo senza mascherine, firmate o no”, spiega la Ventura che poi passa al capitolo professionale. Per lei e il compagno ci sono all’orizzonte nuovi progetti: “Uno è per il gruppo Discovery: lui farà interviste e io sarò dietro le quinte come produttrice e autrice. Spero di poter presentare ai giornali la trasmissione al più presto. Il contratto è comunque firmato, manca giusto il semaforo verde per parlare, ma ovviamente sarà dopo la Fase 2”.

Simona ha inoltre parlato della quarantena. Per lei è stata una sorta di “cartina tornasole” per i rapporti. Se di esame si è trattato, lei e Giovanni lo hanno superato a pieni voti, visto che il lockdown non li ha divisi. Anzi, ha confermato ancor più che la loro relazione e sana e forte. Insomma i fiori d’arancio sono rimandati ma il sentimento c’è. Ed è sempre vivido e solido!





Mirko Vitali, Gossipetv.com