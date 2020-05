Gregoraci, corna? “Secondo me sono stata tradita”. Confidenze alla Balivo

Elisabetta Gregoraci si confessa a Caterina Balivo. Confidenze inedite: “Secondo me sono stata tradita. Ai messaggi di varie signorine rispondevo io…” Poi l’affondo su alcune colleghe: “Viso deformato”

Elisabetta Gregoraci è stata protagonista di una lunga chiacchierata con Caterina Balivo nella trasmissione Vieni da Me. Nello specifico, l’ex moglie di Flavio Briatore si è sottoposta alle classiche domande al buio del programma, snocciolando diverse curiosità e diversi aneddoti.



Pronti, via: ha rimorsi? “Nella mia vita ho vissuto tante altre vite, non parlerei di scelte sbagliate. Farei altre scelte su alcune cose Però, tutte le scelte che ho fatto mi hanno fatto diventare la donna che sono oggi”, spiega. Spazio poi al versante sentimentale e alle punzecchiature per altre colleghe dello spettacolo.

Caterina, durante l’intervista, ha sottolineato come la Gregoraci sia sempre in formissima. L’ex di Briatore ha colto la palla al balzo per lanciare delle stilettate ad alcune donne dello spettacolo: “Io e te facciamo parte delle poche che ancora non si sono deformate il viso”. Nessun nome, ma il messaggio è stato più che chiaro. Largo ancora a una ‘puntura’. “C’è una differenza tra colleghe donne e colleghi uomini. Alcune non sono molto molto sincere”, afferma Elisabetta. Si passa al capitolo sentimentale. Oggi la showgirl è single (di recente si è parlato di un riavvicinamento a Briatore, mai confermato dai diretti interessati). E in passato? Ha avuto a che fare con dei tradimenti?

“Tradita? Sempre meglio non saperlo, ma secondo me sì”, racconta Elisabetta che sorridendo aggiunge: “Io sono un po’ detective e rompiscatole. Ho beccato in passato messaggi di varie signorine che, diciamo, erano molto gentili. Ad alcuni messaggi rispondevo io: ‘Oggi sei cascata male, vatti a fare un giro’, rispondevo. Poi ho comunque perdonato, perché erano cose abbastanza soft”. A quale relazione si riferisce la Gregoraci? Noi un’idea ce l’abbiamo…





Mirko Vitali, Gossipetv.com