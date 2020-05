Francesco Monte compie gli anni: il messaggio enigmatico della fidanzata

Francesco Monte compie gli anni: le parole enigmatiche della fidanzata Isabella. La De Candia fa rimbalzare il gossip

Francesco Monte e Isabella De Candia sono sempre più in love. A testimoniarlo una volta di più gli ultimi messaggi social che la modella ha riservato all’ex tronista che oggi 20 maggio 2020 spegne 32 candeline: auguri! Per l’occasione la De Candia ha pubblicato una Stories sul suo profilo Instagram, immortalando il fidanzato felice innanzi a una torta di compleanno dove le candeline sono state simpaticamente invertire:



23 anni, anziché 32.Al di là della spassosa ‘truffa’ sull’età, a colpire è stata la didascalia che Isabella ha scritto per Monte… “Auguri furbetto, sono 32! E il sogno diverrà realtà”, ha scritto Isabella a corredo del post che risulta alquanto enigmatico: di che sogno si tratta? Professionale o sentimentale? Il gossip già impazza e tra i fan si fantastica di un imminente annuncio da parte della coppia. Chissà… Intanto una cosa è certa: i due modelli a breve taglieranno il traguardo del primo anno passato assieme. Un anno che è stato denso di eventi, appuntamenti e chiacchiere. Quest’ultime sono state particolarmente tambureggianti all’inizio della relazione: qualcuno ha sostenuto che Francesco abbia cominciato a frequentare la De Candia quando ancora stava con Giulia Salemi. L’ex tronista ha sempre smentito tale dinamica, affermando che prima ha chiuso con l’italo-persiana, poi ha conosciuto la modella pugliese.

Monte, dopo essere stato al centro del gossip per diverso tempo, ha deciso di dare un taglio netto col passato da quando ha iniziato il rapporto con Isabella. Poche apparizioni in pubblico e poca esposizione della coppia sui social. Il tarantino, a tal proposito, ha spiegato che avrebbe preferito tenere un profilo basso anche in passato in riferimento alle sue love story, ma che ciò non è stato possibile perché le sue fidanzate la pensavano in modo diverso.





Mirko Vitali, Gossipetv.com