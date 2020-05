Eros Ramazzotti fa chiarezza sul rapporto con Sonia Lorenzini: ecco cosa c’è realmente tra i due

Dopo la paparazzata con Sonia Lorenzini, Eros Ramazzotti fa chiarezza sul suo rapporto con l’ex tronista di Uomini e Donne

Solo poche ore fa a finire al centro dell’attenzione del web è stato niente che meno che Eros Ramazzotti. L’amatissimo cantante è stato infatti paparazzato dal settimanale Chi insieme a Sonia Lorenzini, che tutti conoscono per la partecipazione a Uomini e Donne. L’ex tronista tuttavia è attualmente fidanzata con Federico Piccinato, suo ex corteggiatore all’interno del dating show, e la notizia dunque ha fatto discutere i social. In molti hanno infatti sospettato che tra i due potesse esserci una sorta di affinità. Come se non bastasse, la rivista ha dichiarato che la Lorenzini avrebbe comunicato anche la fine della sua relazione con Federico. In realtà però le cose stanno in maniera molto diversa.

Contattati in privato dal blog di Isa&Chia, Sonia Lorenzini e Federico Piccinato hanno smentito la notizia della fine della loro storia, pur affermando però di non stare vivendo un periodo semplice. Nel mentre l’ex tronista ha fatto anche chiarezza sul rapporto con Eros Ramazzotti, col quale ha un semplicissimo rapporto di amicizia. A parlare adesso è proprio il cantante, che toglie ogni dubbio sulla questione. Contattato da Alberto Dandolo per Oggi, l’artista ha rilasciato alcune dichiarazioni, mettendo a tacere i gossip. Questo quello che riporta Dagospia:

“’SOLO UN’AMICA’ – Ma questa volta è lo stesso Eros Ramazzotti che smentisce tutto, in esclusiva al settimanale Oggi: “È l’amica della figlia di Maurizio Zanella, dell’azienda vinicola Ca’ del Bosco: era lì anche lei a cavallo. Tra noi non c’è assolutamente niente. Non è che se saluto una persona ci sto assieme. Questo mondo del gossip è un disastro. Ci siamo incontrati lì, è un’amica di una mia amica e tra di noi non c’è niente. Proprio niente “. Più chiaro di così…”.

Nessuna affinità dunque tra Eros Ramazzotti e Sonia Lorenzini. Il cantante e l’ex tronista di Uomini e Donne hanno solo un rapporto di amicizia e va escluso qualsiasi altro tipo di coinvolgimento. La blogger nel mentre è ancora fidanzata con Federico Piccinato, e ci auguriamo che presto i due riescano a risolvere i loro problemi.

