Eliana Michelazzo torna a Uomini e Donne? Parla lei e si candida per un reality

Eliana Michelazzo parla dell’ipotetico ritorno a Uomini e Donne e poi si candida anche per un noto reality

In questi giorni a tornare al centro dell’attenzione mediatica sono state niente che meno che Eliana Michelazzo, Pamela Perricciolo e Pamela Prati. Proprio la showgirl infatti, ad un anno dallo scandalo che l’ha travolta, è tornata a parlare in tv nel corso di una lunga intervista a Domenica In durante la quale è tornata a rivivere i punti più salienti del caso Caltagirone. In seguito proprio le due ex manager della soubrette hanno nuovamente attaccato la Prati, facendo nuove accuse che non sono passate inosservate. Adesso la Michelazzo è tornata a parlare, e nel corso di un’intervista per Super Guida Tv ha svelato come vanno le cose con Donna Pamela e con la showgirl sarda. Queste le sue parole in merito:

“Se ci siamo riconciliate? No. Nel senso, con Pamela Prati sicuramente no. Con la Perricciolo, ti dico la verità mi piacerebbe un giorno sedermi di fronte lei, per avere un confronto e chiederle: Perché? Anche perché le ho voluto bene, era come mia sorella, era la mia certezza diciamo. Quindi se mai accadrà lo farò privatamente e non davanti alle telecamere.”

A quel punto Eliana Michelazzo ha anche parlato di un ipotetico ritorno a Uomini e Donne. Come in molti sapranno infatti anni fa la manager è stata una delle corteggiatrici di Federico Mastrostefano, e adesso sono in molti a volerla rivedere all’interno del dating show. Ecco cosa ne pensa Eliana:

“In molti mi dicono che mi rivorrebbero a Uomini e Donne. Ma non so come la pensi Maria De Filippi, perché credo che anche lei avrà dubitato di me rispetto a tutto ciò che è successo. Certo però l’idea è allettante: fare un Trono con una donna di 40 anni sarebbe il top! La tronista quarantenne, vuoi mettere? Sicuramente io farei un target dai 30 in su, non potrei mai fare meno!”

