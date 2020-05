Ambra Angiolini, confessione intima da Maurizio Costanzo: “Ero gelosa”

L’Intervista, Ambra Angiolini ospite da Maurizio Costanzo: “Ero molto gelosa di Francesco Renga”

Domani in seconda serata su Canale 5 tornerà L’Intervista di Maurizio Costanzo. E le prima ospite che intervisterà il popolare giornalista sarà Ambra Angiolini, la quale pare sia stata molto vicina a condurre la prossima edizione de La vita in diretta estate su Rai1. Proprio poco fa sono circolate le prime anticipazioni su ciò che ha dichiarato al marito di Maria De Filippi. E in questa occasione Ambra Angiolini è anche tornata a parlare del suo ex compagno Francesco Renga, dal quale ha avuto due figli: Jolanda e Leonardo. Su quest’ultimo Ambra Angiolini ha fatto una confessione intima a L’Intervista da Maurizio Costanzo su Canale 5 il 21 Maggio in seconda serata:

Sarà gelosa anche del suo attuale compagno?

Ambra Angiolini da Maurizio Costanzo a L’Intervista su Massimiliano Allegri confessa: “Siamo itineranti”

Successivamente Maurizio Costanzo a L’Intervista su Canale 5, come riportato dalle anticipazioni circolate online, ha domandato a Ambra Angiolini della sua storia d’amore con l’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. E a questo punto la popolare conduttrice e attrice ha dichiarato di essere davvero molto innamorata, cogliendo anche l’occasione di svelare un curioso retroscena:

“Io vivo con i miei figli a Brescia…Max vive tra Torino, Livorno e Milano, dove ha una figlia. Ci incontriamo in giro…Siamo itineranti…”

Insomma Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri pare si incontrino quando è possibile. Ma proprio per questa ragione che la donna ha confidato a Maurizio Costanzo, il quale su Nuovo Tv ha dichiarato di non parlare mai di lavoro con la moglie: “E’ il bello della nostra storia…Sono innamorata!”

Anticipazioni L’Intervista, Ambra Angiolini svela i suoi progetti futuri: “Mi piace molto scrivere”

In base alle anticipazioni de L’Intervista di Maurizio Costanzo circolate online in questi ultimi minuti, la fidanzata di Massimiliano Allegri, sul cui futuro televisivo un fan non ha dubbi, asserendo che meriterebbe un programma, ha anche parlato dei suoi progetti futuri. E a tal proposito Ambra Angiolini ha raccontato:

“Mi piace molto scrivere…Il Concerto del 1° Maggio sono riuscita a firmarlo come autrice e la cosa che mi ha emozionato di più è stata vedere nei titoli di testa “scritto da…” con il mio nome…Se qualcuno mi incoraggiasse, proverei…”

lanostratv.it