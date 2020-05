Alena Seredova rivela il nome della figlia: prima foto con la piccola principessa e Alessandro Nasi

La sua bambina è venuta alla luce ieri, martedì 19 maggio. La showgirl aveva detto che avrebbe scelto come chiamarla solo quando l’avrebbe vista

Alena Seredova rivela il nome della figlia e si fa vedere in foto per la prima volta con la piccola insieme al neo papà Alessandro Nasi: sono felicissimi e sorridenti. La showgirl aveva detto che avrebbe scelto come chiamare la bimba che portava in grembo solo quando l’avrebbe vista e stretta tra le braccia e così è stato: la tenera principessa si chiama Vivienne Charlotte.

Ha partorito ieri pomeriggio, martedì 19 maggio, in anticipo rispetto alla fine della gestazione. Alena Seredova non ha svelato subito il nome della figlia. “A volte i sogni si avverano. Benvenuta principessa”, ha semplicemente scritto nell’annunciare l’arrivo della sua terza cicogna. Ora, a distanza di poche ore, la bella 42enne svela come ha voluto chiamare la bimba, nome scelto insieme a Nasi, ovviamente.

“Anni fa ho fatto una lista di nomi e poi nella vita piano piano incontrando delle persone poco simpatiche l’ho un po’ scartata e mi sono rimasti un po’ di nomi e tra questi c’è il nome che piace anche al mio compagno – aveva confessato Alena ospite di Caterina Balivo a Vieni da me – Sai com’è quando pensi ad un nome da dare a tuo figlio, la prima persona che ti viene in mente se ti è simpatica è subito un bel nome, se non ti è simpatica diventa un nome un po’ off-limits”. Alla fine ha scelto. Benvenuta Vivienne Charlotte.





Annamaria Capozzi, Gossip.it