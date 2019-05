Whitney Houston in tournée da ologramma

Accordo con gli eredi per resuscitare legacy diva di Bodyguard

Dopo Maria Callas, Roy Orbison e Frank Zappa, Whitney Houston torna in scena dopo la morte. Un ologramma della leggendaria diva di “Bodyguard” intonerà brani celebri come “I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)” e “The Greatest Love of All” con l’appoggio della band originale e dei cantanti di back-up tra cui il fratello Gary. Il progetto è frutto di un accordo tra gli eredi della Houston, che è morta nel 2012, e Primary Wave, una società specializzata nel marketing di brani classici. Finora Pat Houston, la moglie di Gary e l’esecutrice testamentaria della cantante, aveva respinto ogni offerta di commercializzare il successo della cognata, ma ora ha cambiato idea. Oltre al tour dell’ologramma sono in cantiere un musical a Broadway, uno spettacolo in stile Las Vegas e un album di brani ancora inediti i cui diritti sono ancora in mano alla Sony: tutto con l’obiettivo di risvegliare il potenziale commerciale di un brand celebre rimasto “in sonno”.

Ansa