Raspelli da record, grande successo per le repliche di “Melaverde”

Sono da record le repliche di Melaverde che terranno compagnia a milioni di spettatori fino a metà settembre, ogni domenica mattina su Canale 5.

Domenica scorsa, 19 maggio, alle 11.20 Edoardo Raspelli tornava in Umbria, nei dintorni di Norcia, per parlare di porchetta ed altri salumi. La mezz’ora con il celebre produttore Dante Renzini ha avuto uno share del 9,1 % con 975.000 spettatori. Ancora più positivo il risultato tra le 11.50 e le 13, nonostante la presenza del Papa su Rai 1: Ellen Hidding raccontava di nuovo dalla Svizzera, dal Vallese, la pecora dal muso nero, mentre Edoardo Raspelli tornava in Puglia, a Castellaneta, in una mezz’ora centrata sull’uva da tavola di quel territorio. Lo share è stato del 13,70 % con 1.905.000 spettatori.