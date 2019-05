Brad Pitt, la rivelazione: dopo la Jolie, nessuna donna

Non è stato facile per Brad Pitt affrontare la separazione da Angelina Jolie. Il divorzio tra la coppia d’oro di Hollywood è ancora in atto, fra prese di petto e richieste. Per i due non c’è pace. E anche se le loro carriere procedono a gonfie vele, la vita privata di Pitt e Jolie è un completo disastro. Come riportato da Grazia, a Brad Pitt sono stati accreditati molti flirt ma, in realtà, non è uscito con nessuna delle sue pretendenti. Anche se è stato avvistato insieme a Lena Dunham e si sono rincorsi pettegolezzi di un riavvicinamento a Jennifer Aniston, le voce non sono mai state confermate, sono tutte insinuazioni. “Non ha mai avuto appuntamenti romantici. Deve fare ancora molto strada per trovare di nuovo l’amore”, afferma la gola profonda. “Brad è amichevole con molte donne, sia dentro che fuori l’industria cinematografica, ma al momento si accontenta di relazione platoniche. Ha molte amiche, compresa la Duhnam”, continua. “E poi se decidesse di andare ben oltre l’amicizia, la notizia sarebbe subito di dominio pubblico. Non ha fretta. Si sta godendo la vita. È concentrato sulla sua carriera e sul suo essere un buon padre”, conclude. Infatti al momento l’attore è in procinto di debuttare al cinema nel nuovo “all star movie” di Quentin Tarantino dal titolo “C’era una volta Hollywood”. L’amore a quanto sembra, può aspettare.

Carlo Lanna, Ilgiornale.it