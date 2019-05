Stasera si apre la nuova stagione di “Nessun dorma”, in onda su Rai5

Due ospiti d’eccezione per Massimo Bernardini nella puntata che apre la nuova stagione di “Nessun dorma”, il programma di Rai Cultura in onda da stasera alle 21.15 su Rai5: Ted Neeley, il leggendario Jesus Christ Superstar, e il regista Massimo Romeo Piparo, tra i primi a portare in Italia i grandi musical internazionali e tra i fondatori della via italiana al musical. Con loro Massimo Bernardini propone un viaggio alla scoperta di un genere che sta vivendo una stagione di grazia nei cinema e nei teatri di tutto il mondo e dei suoi titoli più amati, da “Hair” a “Rugantino”, da “Mamma Mia” a “La La Land”. Senza dimenticare la ricerca delle sue radici e delle ibridazioni con gli altri generi musicali. C’è Puccini all’origine del musical? O l’operetta? Quanto deve il jazz al musical, e viceversa? Su questi ed altri interrogativi si confrontano Neeley e Piparo, in dialogo con un pubblico di studenti e giovani musicisti.

Un percorso arricchito dalle preziose immagini delle Teche Rai e dalla musica dal vivo: la giovane soprano Ekaterina Shelehova si esibisce in un’aria dalla Bohème mentre il quartetto emergente Night Dreamers propone una versione jazz di “Aggiungi un posto a tavola” di Trovajoli.Come sempre a Nessun dorma, i generi si contaminano e le generazioni si confrontano, per esplorare la passione per la musica a 360 gradi.

La nuova edizione del programma sarà composta da 12 puntate in onda dal 20 maggio al 24 giugno, e dal 16 settembre al 21 ottobre. Autori del programma sono Massimo Bernardini, Filippo Arriva, Sebastiano Pucciarelli, Luca Amabile Stifano. Consulenti Beba Maturo, Carla Moreni. Regia Gianna Cuccurullo. Una Produzione del Centro di Produzione Tv Rai di Milano e a cura del Nucleo milanese di Rai Cultura.