Gossip, Mark Caltagirone ad Alessandra Amoroso: “Conoscerti dietro le quinte è stato bellissimo”. Lei lo sbugiarda

“Conoscerti dietro le quinte è stato bellissimo”. Così un fantomatico Mark Caltagirone ha scritto in calce ad un post di Alessandra Amoroso su Instagram. La cantante, ospite sabato alla semifinale di Amici, aveva pubblicato il toccante video in cui ha letto una lettera a Maria De Filippi ringraziandola di averla aiutata a crescere. E il futuro sposo di Pamela Prati, che nessuno ha mai visto in faccia, si è palesato sui social lasciando intendere di aver incontrato la cantante salentina dietro le quinte. Solo che è stata proprio la Amoroso a sbugiardarlo davanti a tutti: “Peccato che io non ricordi il momento“, gli ha risposto sottraendosi a qualsiasi strumentalizzazione.

Insomma un altro passo falso per il team di Pamela Prati, ormai da settimane al centro del gossip per le sue presunte nozze, prima annunciate e poi annullate, con l’imprenditore romano che a detta di alcuni neppure esiste. Tant’è che la stessa agente della Prati, Eliana Michelazzo, sarebbe pronta a vuotare il sacco. Lo farà, secondo indiscrezioni, mercoledì 22 maggio a Live-Non è la D’Urso, sostenendo di essere stata lei stessa vittima del presunto raggiro.

“In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo. La voce di quell’uomo è diversa da quella della telefonata avvenuta nel programma Live. A questo punto credo non esista”.

Blitzquotidiano.it