Un viaggio nel mondo dell’astrologia con Simon & The Stars

Martedì 18 aprile 2023 si è svolta – nell’elegante Marriot Flora di via Veneto – un’interessante serata conviviale organizzata dal Rotary Club Roma Capitale che ha ospitato un relatore stellare Simon & The Stars; avvocato, produttore cinematografico, scrittore ed astrologo, Simon (pseudonimo di Simone Morandi) è noto anche perché presenta la rubrica dedicata alle previsioni astrologiche durante l’allegra trasmissione domenicale Citofonare Rai 2, condotta da Paola Perego e Simona Ventura con Valeria Graci.

L’evento Rotariano – organizzato dall’Avv. Roberto Caldara, socio del R.C. Roma Capitale e presidente della Commissione Comunicazione dello stesso Club – è stata l’occasione per ascoltare la conferenza del poliedrico relatore, il quale ha offerto agli astanti un affascinante viaggio nel mondo dell’astrologia, intesa come studio dei pianeti e dello scorrere del tempo. E proprio con una riflessione sullo scorrere del tempo, Simon & The Stars inizia la propria relazione, “riflettendo sul tempo, ci potremmo rendere conto forse che il tempo non è soltanto una quantità, ma può avere anche una struttura, per cui un ciclo che ha un inizio, una fase crescente, un momento culminante e una fase decrescente, che hanno delle qualità diverse” (Cit. Simon & The Stars). Il relatore ha raccontato anche in che modo si sia avvicinato al mondo dell’astrologia, ovvero quale sia stato il motore che lo ha spinto ad iniziare lo studio delle stelle, percorso che lo ha reso il celebre personaggio oggi conosciuto con il nome d’arte Simon & The Stars che ha una pagina instagram seguita da 131.000 follewers. Conclusa la conferenza, ha avuto inizio lo spazio delle domande, momento che ha fatto comprendere quanto l’ospite avesse acceso la curiosità di tutta la platea. Non è mancata una domanda relativa al libro “Oroscopo 2023, il giro dell’anno in 12 tappe”, sesto libro scritto da Simon, in vendita anche in libreria e nel quale non si limita a descrivere mere previsioni astrologiche, o a fare pronostici del breve periodo, ma racconta i segni zodiacali con dettagli quali il film o la canzone che può rappresentare ciascun segno dello zodiaco. Nel rispondere ai quesiti dei presenti, si è anche soffermato sull’importanza dell’astrologia intesa come lo scorrere ciclico del tempo e quindi come un logico susseguirsi di avvenimenti.

Ma non è finita qui. Il Presidente del Club, Ing. Claudio Trentino, ha ringraziato Simon consegnandoli il gagliardetto del R.C. Roma Capitale ed il Crest del Rotary. Il Presidente ha anche ricordato l’appuntamento domenicale con Citofonare Rai 2 ed ha anche scherzato dicendo che anche Roberto Caldara – socio organizzatore della serata rotariana – appare nella stessa trasmissione Rai.

Dopo il consueto tocco di campana a conclusione della conviviale, Simon & The Stars è stato raggiunto dai tanti rotariani e non che hanno partecipato all’evento, persone che hanno atteso per poter conversare con il relatore e per scattare una foto ricordo con l’ospite che – con generosa ed amichevole disponibilità – non ha guardato lo scorrere del tempo, concedendo attenzione a tutti. Per sapere chi sarà in vetta alla classifica astrologica di Simon la prossima domenica mattina e per vedere chi prenderà un caffè con Paola e Simona, seguite Citofonare Rai 2.