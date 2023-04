Russia, il Teatro Bolshoi cancella il balletto dedicato a Nureyev: “È propaganda Lgbt”

La decisione in obbedienza alla nuova legge che vieta di trattare tematiche relative “alla propaganda dei valori non tradizionali”, come ha dichiarato il direttore Vladimir Urin. Il balletto era stato creato nel 2017 in ricordo del leggendario danzatore e coreografo di cui quest’anno ricorrono i 30 anni dalla scomparsa

Il Teatro Bolshoi di Mosca ha ritirato dal suo repertorio il balletto “Nureyev”, in obbedienza alla nuova legge che vieta “la propaganda” di tematiche Lgbt. Lo ha annunciato in conferenza stampa il direttore del teatro, Vladimir Urin.

“Lo spettacolo è stato rimosso dal repertorio in connessione con la recente legge che in modo assolutamente chiaro evidenzia le questioni relative alla propaganda dei valori non tradizionali”, ha dichiarato Urin, citato dall’agenzia stampa di Stato Tass.

CHI ERA RUDOLF NUREYEV

Il balletto Nureyev aveva debuttato al Bolshoi nel dicembre 2017, con musiche di Ilya Demutsky, regia e scenografia di Kirill Serebrennikov e coreografia di Yury Posokhov.

Era stato messo in scena l’ultima volta nel gennaio 2021, più di un anno prima dell’inizio dell’offensiva russa in Ucraina, secondo il famoso teatro moscovita. Proprio quest’anno ricorrono i 30 anni dalla scomparsa del grande danzatore e coreografo che ha rivoluzionato per sempre la storia della danza. Nureyev, che non fece mai mistero della sua omosessualità, fuggì dall’ex Unione Sovietica nel 1961 chiedendo asilo politico alla Francia durante una tournée a Parigi. Una defezione, la sua, che fece molto clamore.

LA LEGGE ANTI – LGBT

Alla fine del 2022, la Russia ha inasprito la sua legislazione anti-Lgbt, adottata nel 2013: inizialmente vietava la “propaganda” tra i minori, ora invece vieta “la promozione di rapporti sessuali non tradizionali” tra tutti nei media, su Internet, nei libri, film e altre produzioni culturali. “Questa legge criminale è stata approvata proprio contro questo spettacolo e contro diversi libri. Bene… ok…”, ha scritto Serebrennikov sul suo canale Telegram aggiungendo tre arcobaleni un simbolo LGBT.

IL BALLETTO DEDICATO A NUREYEV

Il balletto dedicato a Nureyev, con la regia e la scenogradia di Kirill Serebrennikov, ha avuto una storia travagliata in Russia. Presentato per la prima volta nel 2017 con diversi mesi di ritardo dopo che l’allora ministro della Cultura lo aveva definito propaganda gay. L’anno successivo non è stato eseguito. Gli spettacoli del 2022 sono stati poi cancellati dopo che Serebrennikov, uno dei principali registi cinematografici, teatrali, televisivi e scenografi russi, ha accusato pubblicamente la Russia del conflitto in Ucraina.