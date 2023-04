Mare Fuori 4, Giacomo Giorgio: “Ciro ci sarà”

La serie ha avuto un successo grandioso e ci sono molte idee per il futuro, ma intanto è arrivata una conferma per il cast che fa ben sperare i fan

Molti fan di Mare Fuori erano in attesa di sapere se Ciro Ricci fosse presente nella carta stagione e nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale. La fiction RAI ha superato le 100 milioni di visualizzazioni in streaming su Rai Play coinvolgendo un ampio pubblico nelle sue storie di amore, violenza, crimine e le fragilità dell’adolescenza. Ciro muore alla fine della terza stagione, quindi come potrebbe tornare per i nuovi episodi? A spiegarlo è stato l’attore che lo interpreta, Giacomo Giorgio, nel corso di un’ospitata a NapoliCittàLibro.

“Sì, questo è certo, lo posso assicurare”: così Giorgio ha risposto alla domanda della giornalista, che lo ha intervistato per il Corriere del Mezzogiorno.

Nelle scorse settimane, sui social, è circolata una foto di Ciro nella Piscina Mirabilis, scenario dell’ultimo fotogramma di Mare Fuori 3. “Quella foto non doveva uscire. Non sono stato io a tirarla fuori, ma di certo non posso negare che nello scatto ci sono io” ha spiegato Giacomo Giorgio. Tuttavia, ad oggi, non è possibile sapere se Ciro sarà presente nei flashback o se “risusciterà“.

MARE FUORI: DI COSA PARLA LA SERIE

Mare Fuori è ambientato in un carcere minorile di Nisida, dove molti ragazzi giovani stanno pagando i loro errori. Ciro Ricci è uno dei protagonisti interpretato da Giacomo Giorgio che ha da subito incuriosito e conquistato gli spettatori per la sua personalità controversa. Si sa che il villain ha sempre un fascino particolare e anche nel caso di Mare Fuori è così. Ciro si può considerare il cattivo della serie, figlio di un boss della camorra che si trova nel carcere per omicidio. Tuttavia ha anche un lato umano con diverse sfumature che piano piano vengono allo scoperto a seconda del confronto con altri personaggi o delle sue esperienze episodio dopo episodio.

CHE FINE FARÀ CIRO?

Al termine della terza stagione Ciro viene accoltellato da Filippo e il pubblico si sta chiedendo che fine ha fatto. CI sarà nella quarta stagione in arrivo prossimamente? Il regista di Mare Fuori Ivan Silvestrini aveva confermato la presenza di Rosa Ricci nel cast dei nuovi episodi, ma non si era ancora pronunciato sul personaggio di Ciro. Le riprese di Mare Fuori 4 sono previste per questa estate 2023 e vista la recente conferma di Zatta i fan si stanno scambiando idee sul possibile sviluppo della trama visti i fatti di Mare Fuori 3. Qualcuno pensa che Ciro sarà presente solo con qualche flashback, ma dobbiamo aspettare per scoprire la verità.