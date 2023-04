“BRAVISSIMA” il talent show di VALERIO MEROLA in onda sabato 22 aprile ore 21 su SKY e CANALE ITALIA.

L’attesa è finita e finalmente arriva SABATO 22 APRILE lo Special tv “BRAVISSIMA” in prima serata, alle ore 21 su SKY (ch 931) e in contemporanea sul digitale terrestre su CANALE ITALIA.

Nello Special sarà eletta la “BRAVISSIMA 2022”, la più talentuosa tra le ragazze che sono state ammesse alla finale nazionale.

Il programma fará conoscere ai telespettatori italiani le vincitrici di categoria (migliore cantante, migliore ballerina, migliore attrice e così via), la vincitrice della Coppa Sponsor e la vincitrice assoluta, la Bravissima dell’anno.

“BRAVISSIMA” è il primo talent show della tv italiana, ideato e organizzato da VALERIO MEROLA fin dalla prima edizione del 1991.

“BRAVISSIMA” vanta più di trent’anni di successi e valorizzazione del talento artistico femminile nel canto, ballo, moda, cinema, teatro, tv, arte varia.

La prima “Bravissima” nella storia del talent è VIOLANTE PLACIDO, figlia del grande attore Michele, approdata poi con grande successo al grande schermo ed ai palcoscenici teatrali.

“BRAVISSIMA” é l’unico talent show interamente dedicato alla donna.

Lo Special tv in onda sabato 22 aprile è presentato da VALERIO MEROLA e VERONICA RIZZI, molto amata dal pubblico televisivo e notissimo volto di Canale Italia.

Inviata alla Giuria Vip l’attrice e speaker toscana JESSICA GUIGGIANI.

Il programma è una produzione Look Prestige Limited ed é sostenuto da sponsor prestigiosi a livello nazionale: YASHI (produttore italiano di tecnologia informatica)- VITAMIN CENTER (integratori alimentari di alta gamma) – DIETACOM (la dieta per il dimagrimento localizzato ideata dal luminare Dr Massimo Spattini) – PER SEMPRE ABBIGLIAMENTO by Manuela Bocca (brand prestigiosi moda donna nelle boutiques in Novi Ligure e sui social)- LA VECIA MESCOLA (ristoranti in Verona e progetto di franchising cucina veneta nel mondo) – CURVARETTA DIVANI ITALIANI ( qualità e design firmati Italia) – SARTORIA CAVOUR by Carlo Barba Tailor (creazioni sartoriali per uomo).

Coreografie: GIACOMO FRASSICA. Regia: GIULIANO TRISTO. La sigla di chiusura “Sei Bravissima” é interpretata da MARGOT FERRARI. Al termine del programma e della proclamazione della vincitrice assoluta partirá il Tour di selezioni per l’anno 2023, iscrizione gratuita tramite Instagram: @bravissima_official.