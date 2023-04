Ad “Amici 22” Arisa striglia Wax: “Il guanto lo devi fare!”

Il cantante ha enormi difficoltà nella prova “canzone con dedica” assegnata dalla sua professoressa

Ad “Amici 22” Wax nelle ultime settimane ha rifiutato diversi guanti di sfida, sia da parte di Rudy Zerbi sia da parte di Lorella Cuccarini. La scorsa settimana è stata la sua insegnante Arisa a volerlo mettere di a confronto con Angelina sul brano di Vasco Rossi “Ti voglio bene”, ma lui si è rifiutato. Questa settimana è tornata alla carica con la stessa canzone. “Il guanto lo devi fare! Devi riprovarci con l’intenzione di farcela”.

La canzone “maledetta”

Arisa, dopo aver visto l’esibizione di Wax dedicata a Maria De Filippi, gli propone di continuare a esplorare i suoi sentimenti. La scorsa volta gli aveva proposto una comparata con Angelina su “Ti voglio bene” di Vasco Rossi, ma il cantante aveva rifiutato. Dopo il successo riscontrato in puntata, spera che questa volta possa accettare.

Di nuovo lo stesso guanto

“Torno alla carica perché ti stimo troppo per pensare che voglia chiuderti alla possibilità di un compito che potresti fare tranquillamente. Ho constatato quanto sei bravo a esprimere i sentimenti e far arrivare il tuo amore”, scrive l’insegnante. “Vogliamo riprovare a fare un guanto ‘canzone con dedica con Angelina’? Se ci pensi non è mancanza di libertà ma solo un’altra opportunità di mostrare un’altra parte di te, per superare un limite che tu stesso ti sei creato”.

Arisa: “Il guanto lo devi fare”

La posizione di Wax è netta: non vuole dedicare obbligatoriamente una canzone a qualcuno, in modo poco sincero e spontaneo. Da parte sua Arisa vorrebbe invece che scandagliasse con la musica anche il suo lato più emotivo. “Mi stupisco che tu come coach ritorni su qualcosa che mi crea difficoltà. La mia identità si basa sulla spontaneità, con questo pezzo non riesco a esserlo. Sono molto in difficoltà”. L’insegnante però rimane ferma sulla sua posizione: “Secondo me è giusto che tu lo faccia. Il guanto lo devi fare, come ti viene. E’ quindi per te è no, no, no? Non si fa così, devi riprovarci con l’intenzione di farcela”.

Il rifiuto di Wax: “Non lo faccio, mi dispiace”

Nonostante i tentativi, però, Wax non riesce proprio a farsi piacere il compito e chiede di parlare di nuovo con Arisa. Questa volta è lui a puntare i piedi: “Potesse cascare il mondo, io il guanto non lo faccio. Faccio le dediche quando le sento e mi vengono istintive. In questo pezzo non mi viene, mi dispiace”. La professoressa incassa a malincuore il rifiuto e gli consiglia di viversi il resto della settimana in tranquillità.