Taken – La vendetta su Italia 1

Giovedì 21 aprile, in prima serata su Italia 1, va in onda l’action thriller del 2012 diretto da Olivier Megaton “Taken – La vendetta” con protagonista Liam Neeson.

Mentre si trova ad Instanbul per lavoro, l’ex agente della CIA Bryan Mills viene raggiunto dall’ex moglie Lenore e dalla figlia Kim. La tranquilla vacanza di famiglia viene però interrotta dal rapimento di Lenore e di Mills stesso, che cadono nelle mani di una banda di criminali albanesi, il cui boss vuole vendicare la morte del figlio ucciso quattro anni prima dallo stesso agente. Stavolta Mills dovrà valersi dell’aiuto della figlia Kim per salvare la famiglia ed eliminare la nuova minaccia.

LO SAPEVATE CHE…

La pellicola è sequel del film “Io vi troverò del 2008”. Il capitolo successivo è invece “Taken 3 – L’ora della verità”, uscito nel 2015.

Le riprese si sono svolte in Francia, Turchia e USA.

Luc Besson è sceneggiatore e anche produttore del film.

CAST: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Rade Sherbedgia, Luke Grimes, Leland Orser, Jon Gries, D.B. Sweeney, Kevork Malikyan, Alain Figlarz, Ali Yildirim, Ergun Kuyucu