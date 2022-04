La Tata, una fan ha ricreato 13 iconici outfit della serie su TikTok

Lo stile di Tata Francesca, protagonista dello show di successo degli anni Novanta, continua ad affascinare i più giovani che sui social si ispirano ai look della mitica Fran Drescher

TikTok è l’approdo perfetto per i giovani creativi di tutto il mondo che hanno fatto della piattaforma per video brevi lo strumento per veicolare talenti, passioni e tributi ai propri miti. Gli appassionati di serie tv e i nostalgici delle atmosfere degli anni Novanta troveranno molto interessante il video di Hannah Nicole Cortez, una creator statunitense che si è divertita a montare una clip nella quale ha ricreato tredici look ispirati allo stile di Francesca Cacace, la brillante protagonista della sit-com La Tata. Il tributo della Cortez, molto visualizzato e commentato su TikTok, è la prova che la serie tv andata in onda per sei stagioni, dal 1993 al 1999, resta tutt’oggi uno dei prodotti più amati del piccolo schermo.

IL FASCINO DEL GUARDAROBA DE LA TATA

Il passare del tempo non ha intaccato il fascino della sit-com La Tata né del suo personaggio principale, ovvero, la bambinaia improvvisata interpretata da Fran Drescher che con la sua personalità travolgente sconvolgeva la tranquilla routine di una ricca famiglia inglese.

Vero fenomeno della tv negli anni Novanta, lo show, che fu creato, scritto, interpretato e prodotto dalla Drescher e dell’allora marito Peter Marc Jacobson, è diventato col tempo un vero cult in grado di attirare spettatori nei decenni successivi fino ai giorni nostri.

La fama de La Tata era certamente dovuta alla scrittura accattivante di una sit-com animata da personaggi formidabili capitanati dalla Drescher che bucava lo schermo con l’espressione sempre sorridente, i capelli cotonati e, soprattutto, i suoi look originali al limite del bizzarro. Dal mix di stili

dominanti negli anni Novanta, la Drescher riuscì a tirare fuori un guardaroba molto personale, fatto di capi aderenti, cortissimi e ultra colorati, in cui non mancavano paillettes, tessuti tweed e fantasie check.

I LOOK DEL VIDEO ISPIRATI A QUELLI DELLA TATA FRANCESCA

La selezione di capi scelti da Hannah Nicole Cortez per il suo video coglie esattamente lo stile de La Tata attraverso capi attuali che riecheggiano lo stile dell’epoca, tornato in voga sia sulle passerelle che nelle collezioni dei principali marchi di fast fashion.

Nel video compaiono i miniabiti a scacchi, le giacche corte strizzate nel punto vita, i look composti da minigonna abbinata a pullover a collo alto completati da calzamaglie scure e spesse e stivali alti, tutti capi che ricordano quelli tanto amati dalla Tata Francesca dello show che, nonostante le disavventure della sua vita privata e professionale, non trascurava mai l’abbigliamento, unica consolazione alle sue pene. Vera trend setter prima dell’avvento delle influencer e dei social network, Tata Francesca continua a ispirare i più giovani come dimostra la didascalia del video della Cortez su TikTok che recita: “Fran sarà per sempre la mia musa”.