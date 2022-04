Johnny Depp si difende in tribunale: “Non ho mai picchiato Amber Heard”

L’attore ha testimoniato nel processo intentato per diffamazione contro l’ex moglie

“Non ho mai picchiato la mia ex moglie”. La parola passa a Johnny Depp che ha testimoniato nel processo intentato per diffamazione contro Amber Heard. “Non è mai successo niente del genere”, ha ripetuto l’attore in tribunale, aggiungendo di aver atteso sei anni per raccontare la sua versione dei fatti.

Depp ha spiegato ai giurati di essersi sentito in dovere di citare in giudizio la sua ex moglie perché ossessionato dalla verità dopo che lei lo aveva accusato di violenza domestica.

“Il mio obiettivo è la verità perché mi ha ucciso il fatto che tutte queste persone che avevo incontrato nel corso degli anni hanno pensato che fossi un imbroglione”, ha confessato.

Non solo. Johnny ha negato categoricamente di aver mai colpito Heard, definendo le accuse di aggressione fisica e sessuale contro di lui inquietanti, atroci e “non basate su alcun tipo di verità”.