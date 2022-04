Ezra Miller di Animali Fantastici di nuovo arrestato, stop di Warner Bros

A pochi giorni dall’uscita di Animali Fantastici: I Segreti di Silente, l’attore è stato arrestato ancora una vlota per aggressione

Ezra Miller è stato arrestato di nuovo per aggressione dalla polizia delle Hawaii. La star di Animali Fantastici, 29 anni, avrebbe perso il controllo dopo essersi rifiutato di lasciare una residenza privata. L’attore si sarebbe scagliato contro una donna lanciandole una sedia addosso. La 26enne in questione, sarebbe stata curata con dei punti per ricucire una ferita in fronte. La polizia ha arrestato e poi rilasciato Miller.

il 27 marzo, Ezra Miller era stato arrestato in un bar delle Hawaii. Aveva attirato l’attenzione della polizia, urlando e imprecando verso i clienti di un bar karaoke. Aveva infastidito una donna e si era poi scagliato contro un uomo di 32 anni che stava giocando a freccette. Dopo una notte trascorsa in carcere, l’attore era stato rilasciato grazie al pagamento di una cauzione di 500 dollari in tutto.

Warner Bros ha convocato una riunione d’emergenza per prendere provvedimenti.