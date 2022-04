Alex Belli e Delia Duran: “Ora vogliamo un figlio”

La coppia in vacanza a Santo Domingo si confessa al settimanale “Chi”

“Noi siamo normalità e adesso vogliamo un figlio“. Alex Belli e Delia Duran da Santo Domingo dove stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza si confessano la settimanale “Chi”. Dopo la fine del “Grande Fratello Vip” in cui la coppia ha dovuto affrontare molti problemi legati soprattutto alla presenza di Solei Sorge, tra loro è tornata la passione di sempre e la voglia di fare progetti importanti.

“Vogliamo un bambino – proseguono – ma dobbiamo affrontare il percorso legato alla fecondazione assistita e non è facile. Però nulla è impossibile”.

Alex e Delia hanno già pensato anche ai nomi: “Se sarà femmina il nome è ‘Pantera’, se sarà un maschio si chiamerà Alex Junior”. “Perché la mia dinastia da egoriferito fino alla fine deve continuare”, sottolinea Belli.

Quanto alla tanta discussa coppia aperta i due puntualizzano: “Noi siamo una coppia aperta? E quindi? Noi siamo una coppia diversa dalle altre, ma solo per gli altri. E poi diverso cosa vuol dire? Nulla. Ci fa sorridere chi fa battaglie e poi usa la parola ‘diverso’ in modo ottuso per inquadrare le esistenze altrui”