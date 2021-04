Tv2000, domani nuovo appuntamento con “Bel tempo si spera”. Interverrà Alessandra Ferramosca

Domani torna il consueto appuntamento con “Bel tempo si spera” su Tv2000, alle ore 07,30 dopo la messa in onda della Santa Messa. Alle 8 interverrà, via Skype, Alessandra Ferramosca. Il suo è un talento noto nel mondo dell’arte gastronomica. È una consulente per aziende e ristoranti. Crea e suggerisce piatti. È l’eminenza grigia che sta dietro alla costruzione di un menù. Salentina, di Maglie, Ferramosca è una donna che ama visceralmente la propria terra. La onora tutte le volte che inventa una pietanza. La creazione è quasi sempre un mix tra sperimentalismo ardito e tradizione, che si lega al piccolo mondo antico della cucina delle sue parti. Domani Ferramosca preparerà una marmellata di fragole e limone e racconterà un ingrediente segreto tipico della sua terra. Ferramosca ė anche proprietaria di un canale YouTube, dove divulga il meglio della cucina salentina (potete iscrivervi qui, https://youtube.com/c/CuocaItineranteSalentinaAlessandra) La puntata di “Bel tempo si spera” ė curata da Gianpiero Pisanello.