Taylor Swift: il suo ultimo album, Fearless, fa numeri da capogiro

Taylor Swift ha fatto numeri da capogiro con il suo ultimo album “Fearless (Taylor’s Version)”. Già al #1 in molti paesi e battendo numerosi record, Taylor è la prima donna con tre nuovi album a raggiungere questo posizionamento in meno di un anno.

Con oltre 1 milione di copie vendute in tutto il mondo, “Fearless (Taylor’s Version)” è stato commentato come “il più importante debutto nella prima settimana di qualsiasi album del 2021″, “il più grande esordio nella prima settimana per un album country dal 2015” e “la più grande settimana di sempre per lo streaming di un’artista country donna”. Il nuovo progetto discografico è l’unico album #1 nel suo genere, cioè una ri-registrazione di un disco pubblicato in precedenza da un artista.

Con oltre 50 milioni di stream il giorno della pubblicazione, “Fearless (Taylor’s Version)” ha anche ottenuto “il più grande debutto in streaming del primo giorno della pubblicazione per qualsiasi album su Spotify del 2021” e ha segnato il quarto album consecutivo di Taylor che ha superato i 50 milioni di stream Spotify in 24 ore. Il disco diventa anche il primo album country di un’artista donna a raggiungere il primo posto nella classifica degli album più venduti nella Apple Music US.

Oltre a conquistare il primo posto nella Billboard Top 200, il primo nella classifica Billboard Top Album Sales e il primo nella classifica Billboard Country Albums, è arrivato al primo posto nel Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Irlanda. Inoltre, ha debuttato nella Top 5 in Belgio, Norvegia e Paesi Bassi e in Germania è stato il più grande debutto di un album country nella storia della classifica degli album della Germania. Il disco è arrivato al primo posto nella “Top Overall Albums“ di iTunes in 61 paesi.

“Fearless (Taylor’s Version)” si distingue come il quarto album di Taylor in meno di due anni come “i tre più grandi debutti dal luglio 2020” insieme a “Folklore”e “Evermore”. È stato commentato anche come “il più grande esordio di un album country femminile della classifica Billboard Top 200 Album-Based Conception nel 2014”. Il disco è il nono #1 album dell’artista vincitrice di un GRAMMY® Award per undici volte.

Il nuovo progetto discografico di Taylor è diventato il suo terzo album ad arrivare al primo posto nella classifica UK durante la sua settimana di debutto in meno di un anno. I Beatles avevano già compiuto questa incredibile impresa in 364 giorni, ma Taylor ha eclissato la velocità dei Fab Four quando ha raggiunto questo apice e ha accumulato tre #1 in soli 259 giorni, con una differenza di 105 giorni rispetto alla band inglese.

Taylor è diventata la settimana #1 nel paese e “la prima e unica artista solista in assoluto a rivendicare tre album al #1 nel Regno Unito in meno di 12 mesi durante il 21° secolo” e “la prima artista internazionale e la prima artista femminile nella storia che ha ottenuto tre album al primo posto nel Regno Unito entro un anno”.

Le vendite di “Fearless (Taylor’s Version)” hanno superato le rimanenti vendite fisiche totali della Top 15 del Regno Unito. I download hanno anche battuto i rimanenti download totali della Top 70. Taylor ha superato il suo record per la seconda volta nell’ultimo anno come “la prima e unica artista donna in questo secolo ad aver ottenuto 7 album in studio #1 nel Regno Unito “. Inoltre, ha raggiunto “il terzo album #1 nel Regno Unito da un’artista donna”.

Taylor è “la prima artista a pubblicare tre album #1 in un periodo di 12 mesi in Australia”. Inoltre è la prima ad avere tre diversi album in cima alle classifiche ARIA in un anno. Batte il suo record di “il più breve periodo di album #1 in Australia” con solo 17 settimane da “Evermore”. Il suo record precedente era di 20 settimane tra “Folklore” e “Evermore”. Con otto album #1 in totale in Australia, è la seconda “artista femminile con la maggior parte degli album #1” solo dietro a Madonna e Eminem per “gli album #1 consecutivamente”. Alla radio, “Mr. Perfectly Fine (Taylor’s Version)” arriva tra i primi 10 nella classifica Top 10 Airplay.

