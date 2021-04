Ilary Blasi è testimonial della nuova campagna Vitasnella

“Assolutamente Vitasnella” è il titolo della nuova campagna pubblicitaria di Acqua Vitasnella. A promuovere il prodotto Vitasnella e a raccontare ai consumatori le caratteristiche e la filosofia dietro al prodotto sarà Ilary Blasi, ufficiale testimonial della campagna.

La pubblicità del brand verrà trasmessa sulle principali emittenti televisive nazionali e racconterà i benefici della sua gamma di prodotti, dall’acqua ai Depurathè fino alle acque funzionali della linea Le Linfe, tra cui emerge la nuova “Integra”, che “integra” Zinco, Potassio, Magnesio, Calcio e le vitamine del gruppo B.

Gabriele Monda, Head of Marketing ha spiegato: “La campagna Assolutamente Vitasnella è il nostro modo di tornare ad informare i nostri consumatori dei benefici dei nostri prodotti in maniera chiara, prendendoci il giusto tempo. Vitasnella è un punto di riferimento per chi vuole un alleato per costruire il proprio modello di salute e benessere: proprio per questo le caratteristiche funzionali dei nostri prodotti saranno al centro della campagna“.