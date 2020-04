Sara Affi Fella racconta la sua gravidanza: nausee, attività fisica e la drastica decisione

Sara Affi Fella ha raccontato la sua gravidanza ai suoi sostenitori su Instagram: la drastica decisione presa per il suo bambino

Vive un periodo davvero splendido, Sara Affi Fella. Dopo aver ritrovato finalmente l’amore accanto a Francesco Fedato, l’ex tronista di Uomini e Donne sta per diventare mamma. A rivelare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, diverse settimane fa, ha voluto condividere questa splendida notizia con tutti i suoi sostenitori. Come sappiamo, la giovane è sempre stata molto attiva sul suo canale social ufficiale. Tra consigli, confessioni e rivelazioni, Sara non ha mai perso occasione di poter interagire con i suoi fan. Ed è per questo motivo che non ha potuto fare a meno di condividere con loro questa gioia immensa. Ma non solo. Perché, proprio pochissime ore fa, Sara si è raccontata a loro. Ed ha svelato ogni minimo dettaglio della sua gravidanza. A partire, quindi, dai chili presi in queste settimane, dal suo rimedio per le nausee ed, infine, una drastica decisione presa per il bene del suo piccolo. Ecco di che cosa parliamo.

Tramite le classiche domande e risposte previste da Instagram, nel primo pomeriggio, Sara Affi Fella ha deciso di rispondere ad un bel po’ di curiosità dei suoi sostenitori social. Argomento principale? Semplice: la sua gravidanza. È proprio in questa occasione, infatti, che l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato qualsiasi dettaglio su questa lieta notizia. Svelando, quindi, i chili presi in queste settimane di gravidanza, il suo rimedio naturale per le nausee e, soprattutto, una drastica decisione che, insieme al suo compagno Francesco Fedato, ha preso per il bene del piccolo. Ma procediamo con ordine. Innanzitutto, partiamo con una domanda semplice: è maschio o femmina? Beh, al momento, Sara non sa ancora nulla. Probabilmente, non è ancora arrivata al mese in cui il sesso del bambino può essere chiaramente svelato. Infine, quanti chili ha preso e, soprattutto, ha sofferto di nausee? Anche in questo caso, le parole dell’ex tronista sono molto chiare. In queste settimane, Sara è ingrassata di quattro chili, ma ha ammesso di stare molto attenta a quello che mangia. Ed, infine, ha svelato di aver sofferto di nausee, ma di aver trovato sollievo con caramelle allo zenzero o liquirizia pura.

Ma non è affatto finita qui. Perché, come dicevamo precedentemente, Sara si è completamente svelata. Per la prima volta, infatti, la Affi Fella ha svelato che non farà vedere il suo bambino sui social. L’ex tronista, infatti, ha dichiarato di aver preso questa decisione insieme al suo compagno e di esserne contenta.

sologossip