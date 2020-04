Il Segreto trama nuova stagione: Rosa o Marta, chi sceglie Adolfo

Anticipazioni Il Segreto nuova stagione: Rosa, Marta e Adolfo il nuovo triangolo amoroso

A Puente Viejo si crea un nuovo triangolo amoroso nel corso delle prossime puntate italiane de Il Segreto. In particolare, vedremo Adolfo tra le due sorelle Solozabal, Rosa e Marta. Entrambe dimostrano di essere particolarmente interessate al giovane De Los Visos, ma c’è un enorme problema: le loro famiglie sono grandi rivali. Dunque, Isabel non potrebbe mai accettare di vedere suo figlio tra le braccia di una Solozobal e stesso discorso vale per Ignacio, il padre di Rosa e Marta. Vedremo, però, la Marchesa sfruttare questa situazione, accettando il tutto! Adolfo ha potuto fare la conoscenza delle due ragazze quando è finito ostaggio degli operai sovversivi ed è riuscito a distinguersi dagli altri per il suo coraggio. Abbiamo visto, infatti, il fratello di Tomas mettere in salvo le due sorelle dagli anarchici. Ebbene, nel corso delle prossime puntate ne vedremo delle belle per quanto riguarda questo triangolo amoroso!

Nel corso di questa settimana, non solo assisteremo al ritorno di Matias, ma vedremo anche Adolfo e Rosa iniziare una relazione segreta. Marta, non appena comprende che la sorella è molto interessata al ragazzo, decide di farsi da parte, sebbene nutra anche lei un certo interesse. I due, dunque, iniziano a uscire in segreto e si scambiano anche un casto bacio! Ben presto tale situazione viene scoperta da Ignacio, che non prende affatto bene la notizia! Sin da subito, il Solozabal si mostra contrario alla frequentazione che Rosa sta portando avanti segretamente. Ignacio non si oppone a questa relazione poiché ha un pensiero negativo su Adolfo, ma teme che la madre Isabel possa creare ulteriori problemi alla sua famiglia.

Ma chi preferisce in realtà Adolfo tra Rosa e Marta? Vi anticipiamo che assisteremo a vari colpi di scena riguardanti questo triangolo amoroso. Il ragazzo dimostra, in diverse circostanze, di essere attratto da entrambe, tanto che cerca più volte aiuto a suo fratello Tomas. Al momento, dunque, il giovane è davvero indeciso, ma vi anticipiamo che continueremo a vedere Rosa lottare per l’amore che nutre per Adolfo! I due, infatti, mandano avanti la loro relazione, tra ostacoli e intromissioni. Le anticipazioni vedono Marta cedere all’attrazione che prova nei confronti di Adolfo, provocando tanta sofferenza in Rosa! Non ci resta ora che attendere per scoprire cosa accadrà tra i tre ragazzi.















