GF Vip, Adriana Volpe: ora un programma solo suo

In un’intervista la conduttrice ha svelato i suoi progetti per il futuro e chissà se, vista la popolarità della ex gieffina non le affidino la conduzione di un programma tutto suo.

Adriana Volpe non ha fatto mistero di quello a cui ambirebbe nel prossimo futuro: basta reality, ora la bellissima bionda che ha fatto girare la testa a Andrea Denver si vedrebbe alla conduzione di un programma tutto suo.

Riguardo al suo futuro lavorativo, Adriana ha affermato che ormai sarebbe il caso di dire basta ai reality, ma di fare televisione in un altro modo, magari come conduttrice. Insomma, va bene la partecipazione al Grande Fratello Vip e a Pechino Express: ora Adriana vuole un programma tutto suo dove sia libera di esprimersi: e proprio questa libertà, potendo agire e condurre i giochi liberamente che viene premiata dal pubblico.



“Mi sento pronta per dire le cose a modo mio, sono pronta per un salotto televisivo dove potermi confrontare. Il mio sogno? Poter creare e scrivere le scalette con gli autori ma esser anche libera di potermi esprimere, di creare qualcosa di mio. Sogno un programma in diretta che mi permetta anche di potermi confrontare con il pubblico”.

Ed ancora. “Se potessi esprimere un desiderio, mi piacerebbe prendere uno spazio orario che in questo momento non è assegnato e mi piacerebbe fare un programma che sia veramente un po’ come una casa, la casa degli italiani, dove si possono fare interviste e rimanere sull’attualità, ma nello stesso tempo fare intrattenimento semplice e posato adatto per tutti. Sono pronta a tutto. Mi piacerebbe un talk per poter tirare fuori l’essenza di chi ho davanti, magari anche un programma di cucina: non chiudo nessuna porta”.

Carismatica, garbata, ma anche coinvolgente: Adriana Volpe ha molti più seguaci di prima che entrasse al Grande Fratello Vip. L’ex gieffina, infatti, ha conquistato con il suo modo di fare tanto che ora è proprio il pubblico a volerla all’interno del palinsesto dei programmi di Mediaset, magari al posto di Signorini proprio alla guida della quinta edizione del GF Vip.

“Io prossima conduttrice del GF Vip 5? Magari. Non vorrei, però, fare le scarpe a nessuno, perché chi sta alla conduzione ora è eccezionale e non vorrei sostituire nessuno”.

