Francesco Totti in diretta social con Bobo Vieri svela: ‘Per il gatto stavo per divorziare da Ilary, non ci siamo parlati per due giorni, poi mi sono innamorato’

Non voleva Donna Paola in casa, ma l’anima l’ha conquistato. ‘La notte mi dorme in mezzo alle gambe, è una favola’.

Francesco Totti è pazzo di Donna Paola. Durante una diretta social con Bobo Vieri, mostra l’animale all’amico e confessa: “Per il gatto stavo per divorziare da Ilary, poi mi sono innamorato”.

L’ex calciatore della Roma era contrario. Non voleva il gatto in casa. Aveva ripetutamente detto di no a Ilary, che però, ha fatto di testa sua e a dicembre scorso ha preso il quattro zampe, uno splendido esemplare di gatto nudo, il famoso Canadian Sphynx, e lo ha chiamato Donna Paola. Francesco non le ha parlato per due giorni, era molto arrabbiato con la Blasi, ma, inaspettatamente, con il tempo ha cambiato idea. Si è affezionato: Donna Paola l’ha conquistato completamente.

“Guarda cosa mi ha comprato mia moglie Ilary, un gatto senza peli: si chiama Donna Paola”. dice Totti all’ex bomber. Bobo è incredulo: “Ma cosa è, un cane?”. “Macché, è un pipistrello, un gatto senza peli”, spiega lo sportivo.

“Avrà 40 gradi addosso. E’ bollente, non puoi capire… – aggiunge – La notte dorme dentro il letto, in mezzo alle mie gambe e non mi pare vero: è una favola. Ilary l’ha chiamata Donna Paola. E’ affettuosa da morire, non sembra un gatto. Appena sente la voce di Isabel si arrampica sui tetti, lei la uccide dalla mattina alla sera, ma non le ha mai fatto un graffio. Se la prendi te ne innamori”.

Francesco Totti adora Donna Paola al punto che invita Vieri a fare lo stesso. “Se la prendi ti innamori – rivela – Io mi stato per separare da mia moglie per il gatto. Non lo volevo assolutamente. Dicevo no e lei sì a tutti i costi. Alla fine sono sempre le mogli che decidono. Neanche mi ha detto sì o no, me l’ha portato a casa e basta. Per due giorni non ci siamo parlati e poi mi sono innamorato”.















Gossip.it