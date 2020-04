Chiara Ferragni, dedica sentimentale alla sua famiglia: “La vita che vorrei è la vita che ho”

Da quando è iniziata l’emergenza coronavirus e il Paese è in lockdown, tutti si sono dovuti adattare alle nuove regole. Non sono stati esenti i personaggi più noti, anche loro costretti nelle loro case, così come gli influencer. I Ferragnez hanno saputo utilizzare al meglio il periodo di stop da ogni attività esterna per tenere compagnia ai loro seguaci e in questo caso il merito va riconosciuto anche al piccolo Leone, che inconsapevolmente è diventato ancor più una star dei social.

Chiara Ferragni e Fedez lo coinvolgono nella maggior parte dei loro contenuti e lui sembra divertirsi insieme ai genitori.

Tantissime le foto e i video che vedono protagonista la famiglia Ferragnez al completo, con Leone vero mattatore incontrastato. L’impegno dei Ferragnez per tenere alto il morale del Paese nelle ultime settimane è indubbio. Insieme contano decine di milioni di fan in tutto il mondo e per loro hanno organizzato dirette Instagram dalle in compania di grandi nomi della musica, che in collegamento dalle rispettive abitazioni hanno allietato i pomeriggi per diversi giorni. Grazie all’impianto audio di Fedez, la musica è stata diffusa in tutta City Life a Milano, creando un diversivo unico in questa quarantena. I Ferragnez hanno regalato momenti di grande emozione, di unità nazionale, ma anche di grandissima ilarità. Fedez e Chiara Ferragni sono giovani e amano divertirsi e molti dei loro momenti privati vengono inevitabilmente condivisi con il pubblico dei social.

Gran parte del loro successo si deve anche a questo modo di comunicare con i follower, diretto e (quasi) senza filtri, grazie al quale i Ferragnez danno ai loro seguaci la percezione di essere parte di qualcosa di altrimenti irraggiungibile. Poter sbirciare da buco della serratura di una delle famiglie più note e ricche del Paese crea un forte enso di curiosità, che è alla base del succeso delle storie e dello storytelling dei Ferragnez. Tuttavia, la Ferragni e Fedez tra i tanti post divertenti trovano sempre spazio per la solidarietà ed è dai loro profili che è partita la prima raccolta fondi di grande successo, che ha portato oltre 4 milioni di euro nelle casse del San Raffaele per la costruzione di una nuova terapia intensiva. Tra attività filantropiche, post ironici e di supporto alla nazione, ecco che Chiara e Federico trovano anche il tempo di essere genitori e il post in cui l’influencer dichiara il suo amore al figlio e al marito è uno dei più emozionanti di questa quarantena.

“La vita che vorrei è la vita che ho”, scrive Chiara Ferragni sotto una foto nella quale si vede la sua mano intrecciata a quella di Fedez e del piccolo Leone. Uno scatto realizzato al mattino, quando ancora la famiglia si trovava a letto. Una fotografia semplice ma dall’impatto fortissimo, che ricorda come, nonostante tutto, siano i valori e l’amore della famiglia a essere la base sulla quale costruire tutto il resto, che senza questo ha poca importanza.

