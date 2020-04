Emma ricorda De Martino: “Perdono? Belen non ha fatto niente di male”

Nella giornata del 19 aprile si è svolta un’intervista per Emma Marrone da parte del giornalista Luca Bianchini con il format #50domandecattive. Domande più incisive e piccanti rispetto a qualche settimana fa quando la cantante salentina partecipò allo stesso format ma con domande più simpatiche. La Marrone si è quindi prestata anche questa volta al gioco svelando ad esempio un ricordo molto particolare di uno dei suoi concerti. “Mi ricordo un tour di anni fa, a Genova, una delle ultime date. Io ero distrutta da un’infiammazione alla faringe e ho tirato questo concerto con le lacrime. I fan, però, mi hanno capita e per assurdo è stato un concerto memorabile”. Terminate le domande del giornalista, l’artista ha chiamato alcuni fan collegati in diretta per sottoporsi ad una domanda cattiva. Ed è proprio da uno dei follower che è arrivata la domanda più cattiva di tutte.

Una diretta all’insegna del divertimento quella di domenica 19 aprile. Come era previsto, dato il temperamento ironico della cantante, le risate non sono mancate durante i quesiti di Bianchini. Il giornalista ha chiesto alla salentina cosa dovrebbe fare un’uomo per sedurla: “Per sedurmi deve essere sagace, intelligente, ironico, poco sdolcinato…non mi piace il genere romantico”, ha risposto Emma con decisione. E alla domanda: “Conservi le foto dei vecchi amori?” la Marrone ha prontamente affermato: “Se capita mentre sto facendo altro e le vedo me le riguardo ma non le cancello”. L’intervista si è poi chiusa con un rimprovero destinato alle persone che continuano ad uscire durante la quarantena. Sul finale della diretta, Emma si è collegata con alcuni fan e, tra questi, è apparsa una piccola follower insieme alla madre e le ha chiesto: “Hai mai perdonato Belen?”. La cantante, decisamente imbarazzata, ha risposto: “Diciamo che non dovevo perdonare lei semmai…Belen non ha fatto niente di male, mettiamola cosi”, tornando quindi sulla questione di Belen Rodriguez e suo marito, Stefano de Martino.

Emma Marrone è scesa in campo per proteggere tutti coloro che lavorano per i suoi concerti: “Nessuna voce resti inascoltata. Appello al nostro governo perché nessuna voce resti inascoltata. Chiediamo ai nostri colleghi, a tutti i professionisti dello spettacolo e a tutti quelli che come noi amano la musica l’arte e ogni forma di intrattenimento di unirsi in questo momento così delicato”. Tutto è partito da Tiziano Ferro, che qualche giorno fa ha condiviso il video della Marrone scrivendole: “Grazie, amore”.

gossipetv.com