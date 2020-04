Coronavirus, niente colpi di cannone per il compleanno della regina Elisabetta

È la prima volta in 68 anni di regno che non si sentirà sparare per gli auguri a Sua Maestà, che martedì compie 94 anni. La decisione è legata al “lockdown” imposto dal governo di Boris Johnson per limitare la pandemia: la sovrana non vuole dare l’impressione di festeggiare mentre il suo popolo è costretto alla clausura



Niente cannonate per il compleanno di Sua Maestà. La regina Elisabetta ha deciso di cancellare il tradizionale saluto dell’artiglieria di corte per augurarle “happy birthday”: martedì la sovrana compie 94 anni e i colpi di cannone, ovviamente a salve, sarebbero stati altrettanti. Ma un comunicato di Buckingham Palace ha annunciato che l’evento, in genere situato nei giardini di Green Park vicino a palazzo reale, non avrà luogo.

È la prima volta che non si sentirà sparare il cannone per fare gli auguri alla regina nei 68 anni del suo regno, il più lungo nella storia britannica. La decisione è legata al coronavirus e al “lockdown” imposto dal governo di Boris Johnson per limitare la pandemia, che ieri ha fatto 840 morti e circa 5 mila nuovi contagi nel Regno Unito, nonostante la chiusura di tutte le attività “non essenziali” e l’ordine di restare in casa tranne che per fare la spesa e un esercizio quotidiano.

Chiaramente Elisabetta II non vuole dare l’impressione di festeggiare, mentre il suo popolo è costretto alla clausura, gli ospedali sono pieni di malati sofferenti e il numero delle vittime continua a salire. D’altra parte la regina non è nemmeno a Buckingham Palace, bensì al castello di Windsor, nel quale si è chiusa da ormai tre settimane insieme al principe Filippo e soltanto a mezza dozzina di collaboratori e servitori, appunto per evitare il rischio di contagio.

La celebrazione ufficiale del suo compleanno, peraltro, non è mai il giorno in cui è nata, il 21 aprile, ma in giugno, quando si tiene una parata in costume a cavallo nel piazzale vicino a Buckingham Palace, a cui la sovrana assiste insieme a familiari e dignitari, con migliaia di persone nelle strade, trasmessa in diretta tivù. Ma era già stato annunciato che anche quell’evento, denominato “Trooping the Colour”, quest’anno non si farà, per le stesse ragioni di sicurezza e di lutto nazionale provocate dal Covid 19.

Martedì Elisabetta festeggerà dunque in forma strettamente privata, a Windsor, prevedibilmente senza incontrare neanche figli e nipoti. Verrà soltanto postato un messaggio sui social media della famiglia reale per ricordare che ha è arrivata a 94 candeline. Ogni altra celebrazione è rinviata a data da destinarsi. “We will meet again”, ci rincontremo, come ha detto lei stessa nel recente messaggio televisivo alla nazione. Senza poter specificare quando.

laRepubblica