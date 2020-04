Confermata la Mostra del Cinema di Venezia dal 2 al 12 settembre, Cicutto: “Andiamo avanti”

La Mostra del Cinema di Venezia si svolgerà come da previsioni iniziali, dal 2 al 12 settembre 2020. A confermarlo è il presidente Roberto Cicutto che allontana la possibilità di rimandare l’evento a causa dell’emergenza coronavirus: “Credo che il festival debba godere di una `extraterritorialità´ rispetto alle misure di sicurezza. Noi andiamo avanti con il nostro programma”.

La Mostra del Cinema di Venezia si svolgerà come da previsioni iniziali. La Biennale di Venezia ha confermato le date della 77ª Mostra del Cinema diretta da Alberto Barbera che si terrà regolarmente dal 2 al 12 settembre. Confermate anche le date del 48° Festival Internazionale di Musica Contemporanea diretto da Ivan Fedele, previsto dal 25 settembre al 4 ottobre mentre si spostano dal 14 al 24 settembre il Festival internazionale del teatro e dal 13 al 25 ottobre il Festival di Danza contemporanea.

A confermarlo è stato il presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto, che ha annunciato la conferma delle date stabilite: “Credo che il festival debba godere di una `extraterritorialità´ rispetto alle misure di sicurezza, un segnale che poi possa estendersi in altre sale”. Gli organizzatori della Mostra si impegneranno per rispettare le misure di sicurezza: “Altre iniziative credo possano trovare luogo con un contingentamento delle presenze in sala, e Venezia potrà essere un grande laboratorio. Un conto è gestire 6-7 luoghi circoscritti, un conto sono migliaia di sale nel territorio nazionale”.

Cicutto ha inoltre parlato della possibilità di una collaborazione tra la Mostra del Cinema di Venezia e il Festival del Cinema di Cannes. Nulla è stato ancora deciso a oggi: “Con Cannes tutto è possibile e tutto può essere studiato, però trovo sconcertante che Thierry Fremaux che continua a studiare e non dica cosa vuole fare. Noi andiamo avanti con il nostro programma, se Cannes ci sta ancora pensando non c’è dialogo. Non c’è nessuna ipotesi a oggi”. Per il momento, per il Festival del cinema di Cannes 2020 non ci sono ancora date ufficiali. Confermati, inoltre, 15 eventi collaterali della Biennale Architettura 2020.

Fanpage