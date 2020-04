Cassano fuori da Tiki Taka. Parla Fantantonio: amaro, cosa è accaduto

Antonio Cassano, a distanza di mesi dalla sua esclusione da Tiki Taka (programma sportivo di Italia 1 condotto da Pierluigi Pardo), ha parlato di quel che è accaduto e del suo relativo addio al salotto del piccolo schermo. Ricordiamo che sul finire di dicembre si era venuto a sapere che Fantantonio era stato estromesso dalla trasmissione. Si era vociferato di una lite nel dietro le quinte con Giorgia Venturini, anch’essa ospite fissa del talk. La vicenda non è mai stata confermata ufficialmente. Fatto sta che ‘El Pibe de Bari’ nello show non ha più messo piede. E nelle scorse ore, dopo mesi di silenzio, Cassano ha raccontato il suo punto di vista, durante una spassosa diretta Instagram con l’amico Bobo Vieri (altro ospite fisso di Tiki Taka).

“A me è dispiaciuto tanto lasciare ‘Tiki Taka’. Mi hanno detto di stare a casa e ancora oggi non so il perché …”, afferma Cassano a colloquio con Vieri. “Non mi hanno mandato una lettera, né mi hanno avvisato ufficialmente. Solo Pierluigi Pardo me l’ha comunicato…”, spiega sempre il barese. “Senza il trio non è più lunedì”, la risposta solidale di Bobo che aggiunge: “Non vedevo l’ora di fare il lunedì con te, mi pisciavo sotto dalle risate, ero proprio contento…”. El Pibe di Bari fa eco all’amico: “Nel nostro divertimento parlavamo di calcio. Non ci nascondevamo, non facevamo le solite sceneggiate. Andavamo dritti all’obiettivo. Ma vediamo, l’anno prossimo ci possono essere novità importanti”.

“Antonio Cassano non ha parlato, ma pare sia stupito e amareggiato, anche perché comunque la sua collaborazione con il programma si sarebbe conclusa con la fine del 2019. Non si conoscono i motivi che hanno portato Mediaset a troncare così bruscamente il rapporto”, scriveva la Gazzetta dello Sport lo scorso dicembre, quando a Cassano fu dato il benservito da Mediaset. Pochi giorni prima il magazine Chi spifferava: “Ancora burrasca dietro le quinte. Questa volta però lo scontro a telecamere spente è avvenuto tra Giorgia Venturini, ex naufraga, e Antonio Cassano”. Il clima tra i due si sarebbe arroventato parecchio. “Tra paroloni e sguardi feroci – si continuava a leggere -, i due hanno concluso la puntata lasciando lo studio infilando uscite separate.”

