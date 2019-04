Kitchen Duel con Borghese, via a casting

Nuovo format per chi sa cucinare e vuole sfidare parenti o amici

Gli unici ingredienti per provare a partecipare sono il saper cucinare e avere un amico o parente da sfidare ai fornelli. Al via i casting per partecipare a Kitchen Duel, il nuovo format – ideato e prodotto da Level33 e AB Normal – con chef Alessandro Borghese in onda prossimamente su Sky Uno.Per candidarsi è necessario inviare la propria richiesta di partecipazione all’indirizzo email casting.kitchenduel@level33.tv entro il 17 maggio. Primi, secondi, dolci: ognuno sa cucinare alla perfezione almeno un piatto, ma c’è sempre un amico o un parente convinto di essere più bravo ai fornelli. In ogni puntata di Kitchen Duel una coppia di rivali in cucina si sfida per decidere una volta per tutte chi sia il migliore. Per chi viene sconfitto ci sarà una penitenza da scontare. Dopo i suggerimenti dello chef e il parere finale di un giudice imparziale, chi si aggiudicherà il duello?

Ansa