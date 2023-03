“Verissimo”, Manila Nazzaro: “Con Lorenzo Amoruso eravamo diventati due estranei”

A “Verissimo” l’ex Vippona racconta la fine della sua relazione: “L’amore non basta, tra noi sono venute meno la stima, la cura e la dolcezza”

Ospite a “Verissimo” Manila Nazzaro parla per la prima volta della fine della relazione con Lorenzo Amoruso: “Ho capito che tutto quello che avevo immaginato con lui non si sarebbe avverato. Eravamo diventati due estranei in casa”, dice l’ex concorrente del “GF Vip” 6. “Ho lottato per la libertà di essere felice: l’amore non basta, tra noi sono venute meno la stima, la cura e la dolcezza, valori che per me sono fondamentali”, spiega l’ex Miss Italia.

A far naufragare la relazione tra i due ex concorrenti di “Temptation Island” non sono stati i tradimenti ma l’assenza di comunicazione: “Negli ultimi mesi tra me e Lorenzo non c’era più ascolto. Già quando ero nella casa del Grande Fratello pubblicò un tweet segno di una mancanza di fiducia nei miei confronti”, dice Manila Nazzaro che ora guarda avanti concentrandosi su figli e carriera: “Ricominciare è sempre doloroso ma sono pronta”, dice.