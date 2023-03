Tyga ha regalato ad Avril Lavigne una collana personalizzata da 80mila dollari

Teschi, lettere e scritte personalizzate: ecco il regalo a molti zeri di Tyga per la cantante che certifica il loro amore

La relazione tra Avril Lavigne e il rapper Tyga sembra procedere a gonfie vele, nonostante in pochi all’inizio credessero in questa love story. I due fanno coppia fissa da non molto tempo, tanto che le prime effusioni in pubblico risalgono a poche settimane fa, ma tra loro sembra esserci un’intesa profonda. A dimostrarlo ci sarebbe un regalo incredibile che lui avrebbe fatto alla sua amata, ossia una collana personalizzata dal valore di 80mila dollari. Non è ancora stato chiarito se si sia trattato di un regalo estemporaneo o se, invece, dietro ci sia qualche ricorrenza speciale della coppia non nota al pubblico. A rivelare la notizia del regalo è stato il sito TMZ.

IL REGALO DI TYGA

Il prezioso presente offerto da Tyga ad Avril Lavigne è un collier di diamanti su misura, con il suo nome. Il regalo è stato sfoggiato dalla cantante di Complicated alcune sere fa, quando è stata immortalata da alcuni paparazzi proprio insieme al rapper. Ad attirare l’attenzione non sono stati tanto i musi lunghi dei due fidanzati, evidentemente infastiditi dai flash dei fotografi, ma il collier della cantante, che di certo non poteva passare inosservato. Si tratta di una collana di generose dimensioni che sulla catena reca due inserti con una lettera “A” su fondo rosa confetto e diversi teschi mentre sul davanti impera una placca con il nome di Avril Lavigne. Il tutto, ovviamente, è tempestato di diamanti bianchi e neri da mezzo carato e da zaffiri rosa. La creazione sarebbe opera del gioielliere Eric Mavani, che sarebbe stato contattato prima della settimana della moda di Parigi. La stessa collana compare anche in alcuni selfie che ha pubblicato la stessa cantante, senza però specificare che si tratta di un regalo del suo uomo. Che sia un pegno d’amore per Avirl Lavigne? È presto per dirlo e i due in questo senso preferiscono mantenere il più stretto riserbo.

CHI È TYGA

Tyga è il nome d’arte di Michael Ray Stevenson, conosciuto anche come T-Raww, attivo da tempo sulla scena musicale americana ma senza grandi successi di rilievo. Il suo primo brano capace di entrare nelle classifiche Billboard è Taste, realizzato con Offset, uscito nel maggio 2018 e capace di raggiungere l’ottava posizione della Billboard Hot 100. Prima di allora, l’unico risultato degno di nota è stato Ayo con Chris Brown nel 2015. Dal 2018 la carriera di Tyga ha svoltato definitivamente.