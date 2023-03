Napisan e McCann raccontano l’importanza del tocco. E cominciano dalla TV.

Il brand di Reckitt presenta la nuova strategia di brand.

Napisan, celebre brand del gruppo Reckitt, torna in TV con la nuova campagna firmata da McCann, dedicata al tocco come momento di relazione con gli altri e con la vita stessa.

Lo spot costituisce l’esordio della nuova strategia di brand, riassunta nel claim “La vita è qualcosa che puoi toccare”. Il nuovo posizionamento è il punto di arrivo di un approfondito processo di ricerca, nell’ambito di un più ampio progetto strategico di Reckitt per l’individuazione di insight forti e rilevanti. Tutti i touchpoint di comunicazione ne saranno attraversati: nei prossimi mesi attivazioni digital e un grande evento in presenza racconteranno l’importanza di ogni tocco, e l’esigenza di viverlo appieno difendendosi da germi e batteri grazie alle soluzioni d’igiene di Napisan.

Attraverso un semplice tocco si possono veicolare emozioni, senso di sicurezza, affetti. Ma toccando si entra anche in contatto con germi e batteri. Questo insight è alla base della campagna istituzionale: un film corale, che lega insieme diverse situazioni grazie a versi in rima baciata. Come ad abbracciare ogni personaggio in una poesia che narra le emozioni di noi tutti.

Due bambini scoprono che il loro cuore batte più forte quando uniscono le mani; una donna racconta il suo mondo grazie al suo tocco speciale in cucina; una mamma in viaggio saluta il suo piccolo baciandolo sullo schermo dello smartphone; lo stesso bambino quella sera si addormenta stringendo il suo orsacchiotto di pezza preso da sotto il letto, dove era stato dimenticato da chissà quanto. Sono solo alcuni dei personaggi del film, accomunati dal vivere l’emozione di un tocco speciale. E dal rischio di venire in contatto con germi e batteri. Per fortuna Napisan offre soluzioni di igiene evolute per le mani, le superfici, i tessuti proteggendo così la nostra spontaneità nei momenti di contatto.

Il nuovo spot è il format principale della campagna TV, ben presto saranno on air anche altri formati dedicati alle salviette disinfettanti Napisan. È prevista inoltre, una campagna digital che coinvolgerà non solo le salviette disinfettanti, ma anche l’additivo Napisan per il bucato, lo spray disinfettante Milleusi, insieme a dei preziosi consigli per la corretta routine di igiene quotidiana.

La campagna è diretta dal regista Alessio Fava per la casa di produzione Albiñana mentre la direzione creativa del progetto è firmata da Alessandro Sciortino.