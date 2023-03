I due vipponi si parlano in giardino dopo mesi di incomprensioni e rivalità

Nella Casa del “Grande Fratello Vip” Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon si chiariscono dopo mesi di incomprensioni e rivalità.

I due vipponi si ritrovano a discutere del loro complicato rapporto e delle ragioni che li hanno portati ad allontanarsi dopo un periodo di iniziale amicizia e complicità. “A me è venuto spontaneo chiudermi, sentivo che non venivo capita”, comincia Nikita.

Nikita si è sentita spesso criticata per atteggiamenti nei quali non si rispecchiava affatto e solo adesso ha deciso di provare ad ignorare tutto per essere sé stessa: “Sto meglio io. Mi è dispiaciuto perché con te e Micol all’inizio andavo d’accordo, ammetto di essere rimasta male dell’allontanamento improvviso di voi due”.

Dal canto suo Tavassi spiega di non avere nulla di personale contro di lei e di essersi limitato a dire la sua sul comportamento al quale ha assistito nel corso del gioco. “Sono solo percezioni legate al programma che fuori sono sicura non esistono, al livello umano qui nessuno ha mai giudicato nessuno”, conclude Nikita, lasciando aperto uno spiraglio per recuperare il loro rapporto di amicizia: “Non c’è mai una chiusura da parte mia”.